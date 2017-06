21-06-2017 13:49

Câmara da Covilhã lança concurso para requalificação do Teatro Municipal

A Câmara Municipal da Covilhã lançou o concurso público para a requalificação do atual Teatro Municipal, que tem um valor base de quatro milhões de euros. O espaço passará a designar-se Centro de Inovação Cultural e a empreitada contará com um cofinanciamento aprovado através do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) da Covilhã. A traça exterior do edifício vai ser mantida, mas no interior a reestruturação vai ser completa, estando prevista uma redução da lotação da sala principal para 600 lugares. Além desta sala, o futuro edifício vai ter mais quatro espaços de programação servidos por uma equipa de produção. O futuro edifício vai contar ainda com uma sala de aprendizagem pedagógica, gabinetes de trabalho, duas cafetarias, uma livraria, duas salas de arrumos e instalações sanitárias em todos os pisos.