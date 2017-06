21-06-2017 13:06

Três duplas da Guarda sagraram-se campeãs nacionais de Gira-Volei

Três duplas da Guarda, duas da Escola Carolina Beatriz Ângelo e uma da Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca, sagraram-se campeãs nacionais de Gira-Volei. As finais decorreram em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, nos dias 17 e 18. Rafael Lemos e Daniel Guilhoto (Centro Gira Volei da Sequeira/CBA) venceram no escalão 8-10 anos; Mariana Martins e Carolina Monteiro (Centro Gira Volei do Outeiro de S. Miguel) ganharam no escalão 13-15 anos e Nuno Lemos e Vasco Lucas (Centro Gira Volei da Sequeira/CBA) sagraram-se campeões nos sub-23 anos.