20-06-2017 18:11

Festejos de São João condicionam trânsito na Guarda

A partir das 8h30 de amanhã e até às 18 horas de dia 27 o trânsito vai estar condicionado ao trânsito em algumas ruas da Guarda, por ocasião da Feira Anual de São João e da Festa de Encerramento dos Santos do Bairro. Durante este período o trânsito vai estar cortado nas seguintes ruas: Rua Infante D. Henrique, Rua Balha e Melo, Praça do Município e Avenida Coronel Orlindo de Carvalho.

Também entre as18 horas de dia 23 e as 20 horas de dia 24 de junho o trânsito vai estar cortado na Rua Batalha Reis, Largo General Humberto Delgado, Rua Alves Roçadas (parcial), Largo Frei Pedro (parcial), Rua Doutor Vasco Borges, Rua Soeiro Viegas, Rua Maria Luisa Godinho, Largo Dr. João Soares, Rua de Sta. Clara, Av. Alexandre Herculano e Praça Luis de Camões.