20-06-2017 16:01

Quatro detidos no Fundão e no Canhoso por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Castelo Branco, através da Investigação Criminal do Fundão, deteve ontem, no Fundão e Canhoso, quatro pessoas com idades compreendidas, entre os 21 e os 28 anos, por tráfico de estupefacientes. Esta ação foi o culminar de uma investigação relacionada com tráfico de estupefacientes que envolveu três buscas domiciliárias e uma não domiciliária, tendo permitido, para além das detenções, apreender uma pistola de ar comprimido; sete armas brancas; 0,2 gramas de haxixe; 4,9 gramas de MDMA; 14 telemóveis; oito computadores portáteis; um tablet; uma balança de precisão; dois cachimbos; moinhos; 450 euros em numerário e material destinado ao corte, acondicionamento, venda e consumo de produto estupefaciente. Os detidos foram hoje presentes ao Tribunal Judicial de Castelo Branco. Foi ainda constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência um indivíduo de 23 anos, na zona do Canhoso.