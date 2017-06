19-06-2017 11:10

CDU candidata Joaquim Ferreira à Câmara de Pinhel

O advogado Joaquim Ferreira é o candidato da Coligação Democrática Unitária (CDU) à presidência da Câmara Municipal de Pinhel nas eleições do dia 1 de outubro. O candidato, com 64 anos, é natural da freguesia de Alverca da Beira, naquele concelho, e membro do PCP. O advogado é o escolhido pela quarta vez pela CDU para cabeça de lista àquela autarquia do distrito da Guarda.

A coligação candidata Mário Martins, técnico do Instituto do Emprego e Formação Profissional aposentado, à liderança da Assembleia Municipal de Pinhel. Mário Martins, de 74 anos, independente, dirigente associativo na Confederação Nacional da Agricultura e na Associação Distrital de Agricultores da Guarda, liderou em 2013 a candidatura da CDU à Câmara Municipal da Guarda.

A CDU refere que «num quadro nacional, fortemente penalizado pelo ataque ao Poder Local Democrático nos últimos anos», e num concelho marcado pela «falta de respostas essenciais aos problemas concretos da população», apresenta-se «como uma força e uma voz distintiva». A defesa e a criação de emprego com direitos, a promoção do desenvolvimento equilibrado, a defesa da produção, a salvaguarda do ambiente, o acesso e a promoção da cultura, mobilidade, planeamento e urbanismo, higiene e limpeza do concelho, são algumas das questões que preocupam os candidatos da coligação.

O município de Pinhel é atualmente presidido pelo social-democrata Rui Ventura, que se recandidata ao segundo mandato autárquico. No atual executivo, o PSD tem a maioria, com cinco elementos, e o PS possui dois.