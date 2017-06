19-06-2017 10:42

Três incêndios ativos no distrito da Guarda

No distrito da Guarda estão três fogos ativos, um no concelho de Trancoso e dois em Seia. O incêndio em Trancoso, cujo alerta foi dado às 10h05, está a ser combatido por 16 operacionais, três veículos e um meio aéreo. Em Seia, está ativo um incêndio em São Martinho e outro em Povoa Nova. O de São Martinho, cujo alerta foi dado às 09h56, mobilizou para o local 11 operacionais, dois veículos e um meio aéreo. O de Póvoa Nova está a ser combatido por 16 operacionais, auxiliados por três veículos e um meio aéreo