19-06-2017 10:08

Incêndio em camião obriga ao corte da A25

Um incêndio num veículo pesado obrigou hoje a que a A25 fosse cortada ao trânsito automóvel nos dois sentidos, no concelho de Mangualde, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu. De acordo com a mesma fonte, o incêndio no camião deflagrou por volta das 08h45, quando este seguia ao quilómetro 114 da A25, em Chãs de Tavares, no concelho de Mangualde. «A viatura não transportava nada e não se registam feridos», acrescentou. As chamas no camião continuavam a ser combatidas às 09h20, encontrando-se no local 35 operacionais, apoiados por 10 viaturas dos Bombeiros, GNR e a Ascendi.