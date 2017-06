18-06-2017 18:52

PJ diz que identificação definitiva dos mortos só será possível posteriormente

O diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária (PJ) disse à agência Lusa que a identificação definitiva das vítimas mortais do incêndio de Pedrógão Grande só será possível posteriormente.

«As equipas da PJ, do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses e da GNR prosseguem o trabalho de exame e identificação das vítimas mortais nos locais onde se encontram», afirmou Pedro do Carmo. Salientando que esta «é uma tarefa que está a ser realizada em condições extremamente difíceis». O último balanço dá conta de 61 mortos, 54 feridos e dezenas de deslocados, estando por calcular o número de casas e viaturas destruídas. A Polícia Judiciária (PJ), pela voz do seu diretor nacional, Almeida Rodrigues, afastou já uma eventual origem criminosa do incêndio. «A PJ, em perfeita articulação com a GNR, conseguiu determinar a origem do incêndio e tudo aponta muito claramente para que sejam causas naturais. Inclusivamente, encontrámos a árvore que foi atingida por um raio», disse Almeida Rodrigues.