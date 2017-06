18-06-2017 17:31

Data da eleição do Reitor da UBI decidida amanhã

A data da eleição do próximo reitor da Universidade da Beira Interior (UBI) é decidida amanhã, dia em que realiza a próxima reunião do Conselho Geral da UBI. De acordo com o calendário estabelecido a votação será fixada entre os dias 30 de junho e 7 de julho.

O processo eleitoral vai ocupar uma parte importante da agenda da reunião que decorre ao longo da manhã, no edifício da Reitoria, nomeadamente a elegibilidade dos candidatos que se apresentam à eleição. Até à última sexta-feira, dia em que terminou o prazo de entrega das propostas, deram entrada nos serviços da UBI duas candidaturas, dos docentes António Fidalgo e Tiago Neves Sequeira. Poderão ser aceites outras candidaturas enviadas pelo correio, desde que remetidas antes de 9 de junho.

Além da data da eleição, vão ser marcadas as audições públicas que antecedem a votação do nome que irá liderar a UBI nos próximos quatro anos. De acordo com o calendário aprovado na reunião do Conselho Geral do dia 21 de abril, as audições deverão acontecer nos dias 29 e 30 de junho.