18-06-2017 15:41

Aviões espanhóis já combatem incêndio em Pedrógão Grande

Dois aviões Canadair espanhóis já estão empenhados no combate ao incêndio que deflagrou ontem em Pedrógão Grande. Ainda durante a tarde de hoje deverão chegar três meios aéreos franceses, disse a Proteção Civil.

Fonte da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) afirmou à agência Lusa que é possível que Espanha envie «mais um ou dois» destes meios aéreos para ajudar no combate ao fogo, acrescentando que durante a tarde, deverão chegar ao teatro de operações mais dois 'Canadair' e um meio aéreo, estes três vindos de França.

De acordo com a informação divulgada na página na Internet da ANPC, as chamas que deflagraram às 14h43 de sábado mobilizavam às 13h50 de hoje quase 773 operacionais, 226 veículos e seis meios aéreos.

O fogo, que causou pelo menos 62 mortos e mais de 50 feridos, deflagrou numa área florestal em Escalos Fundeiros e alastrou-se aos municípios vizinhos de Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.