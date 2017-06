18-06-2017 15:15

Dois incêndios ativos no distrito da Guarda e um em fase de conclusão

No distrito da Guarda há dois fogos ativos. Um em Vila Franca das Naves e Feital, concelho de Trancoso, que mobilizou para o local três operacionais e uma viatura. Ainda no mesmo concelho, mas na freguesia de Freches e Torres, deflagrou um incêndio, que neste momento já está em fase de conclusão, tendo sido destacados para o local 37 operacionais e 10 viaturas. Também no concelho de Celorico da Beira, na freguesia de Baraçal, deflagrou um incêndio que, neste momento, está a ser combatido por 14 operacionais, auxiliados por três veículos e um meio aéreo.