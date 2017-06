18-06-2017 12:21

César Fonte vence terceira etapa do GP Abimota

O português César Fonte (LA Aluminios-Metalusa Blackjack) venceu ontem a terceira etapa da 38.ª edição do Grande Prémio Abimota em bicicleta, em Manteigas, onde Vicente García de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé) segurou a liderança.

O ciclista minhoto cumpriu a ligação de 171,2 quilómetros, entre Almeida e Manteigas, em 4:13.54 horas, tendo Mateos, segundo, e João Rodrigues (W52-FC Porto), chegado com o mesmo tempo.

O calor e o percurso acidentado foram selecionando o pelotão, que chegou à meta reduzido aos principais candidatos à classificação geral, com Jesús del Pino (Efapel) a atacar no último quilómetro, à procura de vencer na mesma chegada onde conquistou, no início do mês, o GP Internacional Beiras e Serra da Estrela.

César Fonte seguiu a roda do espanhol e acabou por se impor nos metros finais, conquistando o primeiro triunfo da temporada, enquanto Mateos controlou os rivais diretos e segurou a liderança à entrada para o último dia da prova.

O espanhol, que começou a carreira velocipédica como ‘sprinter’, mas que tem vindo a melhorar na montanha, aumentou a vantagem sobre Filipe Cardoso (RP-Boavista) para 1.18 minutos, enquanto Fonte está a 1.28.

García De Mateos acumula ainda a liderança da classificação por pontos e da montanha, enquanto Hugo Nunes (Miranda/Mortágua) é o melhor jovem em prova.

A última etapa, marcada para hoje, liga Gouveia a Águeda, ao longo de 176,4 quilómetros com apenas uma contagem de montanha, de terceira categoria.