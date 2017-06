18-06-2017 00:45

Incêndio em Pedrógão Grande provoca 19 mortes

O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, confirmou a morte de dezanove pessoas no incêndio que deflagrou durante a tarde de hoje no concelho de Pedrógão Grande.

O governante explicou que, das 19 vítimas mortais, 16 morreram carbonizadas dentro dos carros em que seguiam, na estrada nacional que liga Figueiró a Castanheira de Pêra. As outras três pessoas morreram por inalação de fumo, no concelho de Figueiró dos Vinhos.

De acordo com Jorge Gomes, além das 19 vítimas mortais, há ainda vinte feridos, seis dos quais bombeiros, e duas pessoas desaparecidas. Dos 14 feridos civis, dez estão em estado grave e cinco dos seis bombeiros foram retirados do terreno, para serem assistidos.