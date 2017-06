17-06-2017 19:41

David Carreira é atração musical no Eco-raia

A noite de hoje do Eco-raia será animada pelo artista David Carreira. O certame, que está a decorrer desde ontem no recinto do Santuário de Sacaparte, na freguesia de Alfaiates (Sabugal), tem entrada livre e inclui gastronomia, artesanato, produtos regionais, animação e música, entre outras atividades.