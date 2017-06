17-06-2017 18:32

Sporting da Covilhã regressa ao trabalho a 26 de junho

O Sporting da Covilhã regressa ao trabalho a 26 de junho e o plantel é apresentando aos sócios a 15 de julho, informou hoje o clube da II Liga de futebol. O grupo apresenta-se para o início da pré-época às 10 horas, no complexo Desportivo da Covilhã, para o primeiro treino da temporada.

A apresentação da equipa aos sócios, a 15 de julho, também no Complexo Desportivo da cidade terá do outro lado o Desportivo das Aves, que subiu à I Liga.

O primeiro teste da época acontece no final da primeira semana de trabalho, a 1 de julho, às 10 horas, frente a uma seleção composta por jogadores do distrito de Castelo Branco. Os "leões da serra" têm ainda encontros de preparação agendados com o Académico de Viseu, a 5 de julho, em casa; com o Santa Clara, a 8 de julho, em Paredes, e com o Feirense, a 12 de julho, em Seia.

O Sporting da Covilhã, treinado por Filipe Gouveia, terminou a II Liga 2016/17 no oitavo lugar, a dois pontos do terceiro lugar, com 62 pontos.