17-06-2017 18:02

TMG esgotado para ouvir Luísa Sobral

Está esgotado o concerto de Luísa Sobral no TMG. A cantora atua, esta noite, na Guarda no âmbito da digressão de apresentação do seu quarto álbum de originais.

Em “Luísa” – assim se intitula este trabalho editado em 2016 – estreitam-se a cumplicidade e os laços afetivos com quem ouve, em novas canções e letras tocantes, que colocam a cantautora num novo patamar de maturidade criativa. O disco foi gravado em Los Angeles, no mítico United Recording Studios, por onde já passaram nomes históricos como Frank Sinatra, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Radiohead ou U2, e produzido por Joe Henry, vencedor de três Grammy. Dona de uma voz delicada e melancólica, Luísa Sobral diz-se influenciada pelos Beatles, Billie Holiday, Ella Fitzgerald ou Chet Baker, entre outros artistas. Depois do terceiro lugar no programa televisivo “Ídolos”, em 2006, a cantora rumou aos Estados Unidos para se formar na Berklee College of Music (Boston) e completar a sua identidade musical em Nova Iorque.

Dessa experiência resultaram discos como “The Cherry On My Cake” (2011) e “There’s a flower in my bedroom” (2013), que impulsionaram a carreira da cantora, que compôs o tema “Amor a Dois” com o qual o irmão Salvador Sobral venceu recentemente o Festival da Euriovisão.