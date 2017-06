17-06-2017 11:20

Aldeia de Alvoco da Serra celebra chegada do verão

A aldeia de Alvoco da Serra, no concelho de Seia, celebra hoje e amanhã a chegada do verão, com um conjunto de atividades inspiradas no misticismo e nas tradições rurais de uma Aldeia de Montanha. A iniciativa, inserida no Plano de Animação da Rede de Aldeias de Montanha, inclui animação, gastronomia, artesanato e a tradicional Caminhada do Lampião, uma caminhada que é realizada «à luz da lua e de um Lampião», segundo a organização. A fonte adianta que a Caminhada do Lampião «conta histórias e reaviva a memória de todos aqueles que, com a chegada do verão, assistiam ao ritual da rega dos campos durante a noite e à luz de um lampião».