17-06-2017 10:56

Cinco concelhos do distrito da Guarda em risco "máximo" de incêndio

Trinta e quatro concelhos de nove distritos apresentam hoje risco "máximo" de incêndio, segundo informação disponível na página da Internet do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). De acordo com o IPMA, no distrito da Guarda estão em risco "máximo" os concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda, Pinhel e Trancoso. Castelo Branco e Viseu são dois distritos igualmente em alerta, sobretudo para os concelhos de Oleiros, Proença-a-Nova, Vila Velha de Rodão, Vila de Rei e Penamacor, assim como Tabuaço, Sernancelhe e Penedono.