16-06-2017 21:23

Lucília Monteiro em terceiro lugar na lista de Álvaro Amaro à Câmara da Guarda

A professora Lucília Neves Pina Monteiro deverá integrar a lista de Álvaro Amaro à Câmara da Guarda.

Ao que apurou O INTERIOR, a docente de Inglês e atual adjunta da direção do Agrupamento de Escolas da Sé, na Guarda, deverá ser a número três da equipa com a qual o atual presidente recandidata a um segundo mandato.

Lucília Pina Monteiro é natural de Vila Fernando (Guarda) e irmã do general Pina Monteiro, Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas.