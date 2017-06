16-06-2017 19:09

130 bombeiros combatem fogo no concelho de Trancoso

Os bombeiros estão a combater um incêndio florestal que deflagrou esta sexta-feira na área da União de Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia (Trancoso) pelas 15h18.

Às 19 horas estavam no terreno 130 operacionais apoiados por 33 veículos e dois helicópteros. O fogo está a progredir em zona de mato com duas frentes.