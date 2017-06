16-06-2017 18:19

Ángel Rebollido vence no Sabugal segunda etapa do GP ABIMOTA

O espanhol Ángel Rebollido (W52-FC Porto) venceu hoje a segunda etapa do Grande Prémio Abimota em bicicleta, com 144,5 quilómetros, entre Penamacor e o Sabugal.

O seu compatriota Vicente García de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé) continua de amarelo. A terceira etapa corre-se amanhã e terá 171,2 quilómetros, entre Almeida e Manteigas.