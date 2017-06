16-06-2017 17:13

Coletivo Ó! esta noite no ciclo "Guarda in Jazz"

O ciclo “Guarda in Jazz” prossegue esta noite no TMG (21h30) com o coletivo de música improvisada Ó!.

O grupo formado por músicos da Guarda e da região reúne sensibilidades díspares e dedica-se à livre improvisação, usando linguagens aparentemente inconciliáveis.

Ó! apresenta-se em formatos diferentes, reinventando-se em cada performance, mas evoca o festival de novas músicas “Ó da Guarda!”, que continua a ser uma referência comum aos seus elementos. Neste concerto, o grupo vai apresentar-se na versão de octeto com

Américo Rodrigues (voz e objetos), Carlos Canhoto (saxofone), Elmano Pereira (tuba), Gilberto Costa (saxofone), José Tavares (guitarra elétrica), Lynx Tungur (eletrónica), Rogério Pires (guitarra elétrica) e Ulrich Mitzlaff (violoncelo).