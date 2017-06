16-06-2017 14:48

Banda da Força Aérea na Covilhã

A Banda da Força Aérea atua hoje (21h30) no Teatro Municipal da Covilhã, num concerto comemorativo dos 65 anos da Banda da Covilhã.

A formação é constituída por 90 músicos e será dirigida pelo capitão António Rosado, integrando, como solistas, dois jovens elementos da Banda da Covilhã, o trombonista Manuel Dias, de 16 anos, e o clarinetista Miguel Ramos, de 15.

No concerto serão interpretadas várias obras do repertório bandístico, na sua maioria originais para orquestra de sopros e percussão. O espetáculo é organizado pela Banda da Covilhã, em parceria com o município da Covilhã, e tem entrada livre.