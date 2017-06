14-06-2017 16:03

Assembleia Municipal de Almeida aprova moção contra encerramento da CGD

Os eleitos do Partido Socialista em Almeida apresentaram na Assembleia Municipal, do passado dia 5, uma moção, que foi aprovado por unanimidade, que propõem ao Município de Almeida que «apresente, caso as negociações que estão a decorrer não alcancem os desígnios da garantia de serviços às pessoas e instituições, junto do tribunal competente uma ação contra a CGD por violação do artigo 43.º e 49.º do Regime Jurídico do Setor Público Empresarial e pelo incumprimento dos objetivos a que está vinculada ». Os socialistas sugerem ainda ao município que exija à administração da CGD ser ressarcido pelos «danos e perdas que o encerramento desta agência causa ao nosso concelho».