14-06-2017 15:00

Piscinas municipais do Fundão reabrem terça-feira

As piscinas municipais descobertas, situadas no Parque Desportivo do Fundão, abrem ao público para a época balnear 2017 na próxima terça-feira. O horário de funcionamento é de terça-feira a domingo, das 09 às 19 horas. A entrada tem o custo de 2,50 euros para os adultos, de 1,25 euros para os jovens com idades compreendidas entre os seis e os 12 anos, inclusive, e será gratuita para crianças até aos cinco anos.