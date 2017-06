14-06-2017 14:45

Guarda lança Programa Municipal de Reutilização de Manuais Escolares

A Câmara Municipal da Guarda anunciou hoje o lançamento de um Programa Municipal de Reutilização de Manuais Escolares, que vai permitir que as famílias poupem até 80 por cento nos livros escolares.

O programa, denominado "SPIN Guarda - Programa Municipal de Reutilização de Manuais Escolares", permitirá que os munícipes recuperem 20 por cento das despesas com livros dos anos anteriores e poupem 60 por cento do preço de venda ao público nos manuais para o próximo ano.

Pelas contas do município, «os gastos com manuais ascendem anualmente a um milhão de euros». De acordo com a autarquia, está disponível uma plataforma na internet, em spinguarda.pt, e em breve surgirá uma aplicação móvel (iOS e android) «capaz de identificar os manuais através do reconhecimento do código de barras».

«O procedimento é muito simples: após registar os livros de que já não precisa, basta entregá-los devidamente identificados na escola. Após avaliação e recuperação pela equipa ‘SPIN' estarão disponíveis para os outros alunos da Guarda e a remuneração respetiva é depositada na sua conta bancária», é explicado.

O projeto "SPIN" é desenvolvido pela "Book in Loop", uma ‘start-up' tecnológica, incubada no Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, e na Startup Lisboa, dedicada a trazer as ferramentas da ‘sharing-economy' para o setor da educação.