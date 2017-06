14-06-2017 12:05

Santos do Bairro condicionam trânsito na Guarda

As “Festas dos Santos do Bairro”, que decorrerão no centro histórico da Guarda, começam hoje e só terminam dia 25 de junho. Devido à festividade, o estacionamento está condicionado desde ontem no Largo do Paço do Biu, até ao final do evento. Também na Rua Francisco de Passos haverá condicionamento de trânsito até às 6 horas de amanhã. No Largo do Paço do Biu o trânsito estará condicionado entre as 18 horas de hoje e as 6 horas de amanhã.