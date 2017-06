14-06-2017 11:20

Concelhos de Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo em "risco máximo" de incêndio

Nove concelhos dos distritos de Faro, Coimbra, Viseu, Guarda e Bragança apresentam hoje "risco máximo" de incêndio, segundo informação disponível na página da Internet do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). De acordo com o Instituto, em "risco máximo" de incêndio estão os concelhos Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda), Vila Nova de Paiva (Viseu), Alcoutim (Faro), Pampilhosa da Serra e Tábua (Coimbra), Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo e Alfândega de Fé (Bragança). O IPMA colocou também em risco "muito elevado" de incêndio os concelhos de Faro, Beja, Évora, Santarém, Portalegre, Coimbra, Leiria, Lisboa, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Bragança, Aveiro e Vila Real.