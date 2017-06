14-06-2017 10:55

Homem morre em acidente com enfardadeira agrícola

Um homem morreu ontem na sequência de um acidente com uma enfardadeira agrícola, na localidade de Reigada, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o alerta para o sinistro foi dado pelas 19h07. Luís Silva, comandante interino dos Bombeiros Voluntários de Figueira de Castelo Rodrigo, disse à Lusa que a vítima mortal é um homem que aparenta ter «entre 30 a 35 anos», que manobrava um trator agrícola com uma enfardadeira acoplada. O responsável contou que o homem «estava a enfardar feno» e «os fios prenderam» e, quando procurou resolver o problema, «ficou entalado na máquina enfardadeira», tendo o óbito sido declarado no local. Para o local do acidente foram mobilizados dez homens e quatro viaturas dos bombeiros voluntários de Figueira de Castelo Rodrigo, a GNR e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).