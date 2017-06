13-06-2017 16:13

"Portugal de Lés-a-Lés" volta a passar pelo Fundão

A 19ª edição do "Portugal de Lés-a-Lés" volta a passar pelo Fundão. Organizado pela Federação Portuguesa de Motociclismo, o evento, que reúne este ano cerca de 1.800 participantes, visa levar os motociclistas a descobrir o potencial cultural, paisagístico e gastronómico do país, na vertente de todo-o-terreno em duas rodas.O "Portugal de Lés-a-Lés"/2017, começa dia 14 de junho em Vila Pouca de Aguiar, passando pelo concelho do Fundão, nos dias 15 e 16, e terminando em Faro, no sábado.

O estacionamento automóvel no Fundão será proibido na Avenida da Liberdade, dos semáforos à rotunda, e no estacionamento lateral, desde o semáforo até à pastelaria «Bom Pastor», a partir das 18 horas do dia 14 até às 10 horas do dia 16. A Avenida da Liberdade estará também interditada ao trânsito no dia 15 de junho, das 16 às 22 horas, e no dia 16, das 4 às 10 horas.