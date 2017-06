13-06-2017 15:08

48 operacionais combatem fogo em Castelo Melhor

Um incêndio deflagrou hoje ao final da manhã em Castelo Melhor (Vila Nova de Foz Côa) onde se encontram dois meios aéreos pesados. No local, estão 48 operacionais a combater as chamas com recurso a 13 veículos, segundo informação disponibilizada no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). No total, registam-se 18 fogos dispersos pelo país, que mobilizam 519 operacionais, 152 veículos e sete meios aéreos.