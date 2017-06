13-06-2017 14:26

Marchas populares hoje em Pinhel

As marchas populares desfilam esta noite, a partir das 21 horas, no Largo dos Combatentes, em Pinhel. Participam no evento todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho, assim como os alunos do pré-escolar. Os alunos saem da EB1 de Pinhel, por volta das 20h30, e prosseguem em cortejo até ao Largo dos Combatentes, onde se dará a apresentação das marchas.

Ao todo, são cerca de 250 crianças a cantar e a dançar a tradição, não esquecendo o apoio, o acompanhamento e a participação de professores, auxiliares de ação educativa, pais e encarregados de educação.

Trata-se de uma iniciativa conjunta do Município de Pinhel e do Agrupamento de Escolas e aberta à comunidade. As marchas populares vão ter música ao vivo com a participação da Banda Filarmónica e da Academia de Música de Pinhel.