13-06-2017 12:32

Município da Covilhã recebe prémio da APOM

De entre 50 museus e 132 candidaturas a nível nacional, a Câmara Municipal da Covilhã e o Museu de Arte Sacra viram reconhecido o trabalho desenvolvido no âmbito dos "600 Anos do Senhorio da Covilhã".

O prémio investigação, entregue pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM), distinguiu o conjunto de duas obras, constituído por "A Covilhã no tempo do Infante D. Henrique" e o mapa "Figuras da Covilhã à descoberta do mundo", como dois dos melhores trabalhos de investigação publicados em Portugal, em 2016.

A cerimónia decorreu, na passada sexta-feira, no Museu Soares dos Reis (Porto).