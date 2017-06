12-06-2017 14:19

CDS candidata Cristina Guerra a Fornos de Algodres

A líder da comissão política concelhia do CDS-PP de Fornos de Algodres, Cristina Guerra, é a candidata do partido à presidência da Câmara local.

Cristina Guerra, com 50 anos, técnica-adjunta da Autoridade Tributária e Aduaneira, é licenciada em Contabilidade e em Comunicação e Relações Públicas.

Além de presidente da Comissão Política Concelhia do CDS-PP de Fornos de Algodres, é também membro da Comissão Política Distrital da Guarda do CDS-PP e do Conselho Municipal da Juventude e deputada do CDS-PP na Assembleia Municipal de Fornos de Algodres. Cristina Guerra, que se candidata pela segunda vez consecutiva pelo CDS-PP à liderança do município de Fornos de Algodres, disse que o faz por considerar que «os fornenses merecem mais e melhor».

«É não me conformar com a inércia instalada, com a falta de liberdade e com o acentuado ‘deficit' democrático vivenciado no meu concelho», acrescenta. A candidata assume que tem «um projeto de desenvolvimento para Fornos de Algodres que passa, nomeadamente, pela aposta na agricultura e no turismo e uma equipa com capacidade de trabalho, bem como um novo conceito de gestão da ‘coisa pública' motivacional, rigorosa e humanista».

O município de Fornos de Algodres é atualmente presidido pelo socialista Manuel Fonseca. No atual executivo autárquico, o PS tem a maioria, com três elementos, e o PSD possui dois.