12-06-2017 12:27

Calor coloca Guarda sob aviso amarelo

O distrito da Guarda está hoje sob aviso amarelo devido à previsão de temperaturas altas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há mais seis distritos sob este aviso, a saber Vila Real, Bragança, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja.

Nestas regiões o IPMA prevê «pelo menos dois dias seguidos com as temperaturas acima de um determinado limiar». Para esta segunda-feira, a Guarda deverá atingir os 33 graus.

O IPMA refere que toda a semana vai ser quente, mas serão os distritos do interior que mais vão sentir a persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O "aviso amarelo", o terceiro menos grave de uma escala de três, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.