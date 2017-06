12-06-2017 11:16

Trânsito condicionado junto ao Hospital da Covilhã

A partir de hoje a ADC – Águas da Covilhã vai proceder à substituição da conduta de água, ao longo da Alamaeda Pêro da Covilhã (zona do Hospital). Esta intervenção deve-se ao «recente agravamento do estado desta infraestrutura que tem provocado roturas frequentes, podendo colocar em causa o abastecimento de água à população», avança fonte da Câmara Municipal.

Segundo a autarquia a intervenção será executada em três fases e com o prazo previsto para a sua conclusão de três meses. Durante esse período de tempo o trânsito será redirecionado, podendo condicionar o funcionamento normal da via.