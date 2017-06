12-06-2017 10:22

Gouveia perde 5-0 em Bragança

O Desportivo de Gouveia comprometeu, ontem, as suas aspirações de manutenção no Campeonato de Portugal.

Os serranos perderam 5-0 em Bragança, no jogo da primeira mão da segunda fase do "play-off" para a permanência no Nacional. O segundo encontro está agendado para o próximo domingo, no Municipal do Farvão.