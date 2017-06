12-06-2017 09:28

GNR da Guarda detém seis pessoas em investigação relacionada com lenocínio

A GNR deteve três homens e três mulheres numa ação realizada em estabelecimentos de diversão noturna das zonas da Guarda e de Viseu. Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse à agência Lusa que as detenções ocorreram na sequência de uma investigação relacionada com o crime de lenocínio (auxílio ou exploração da prostituição).

Durante a operação foram realizadas três buscas, duas em estabelecimentos de diversão noturna de Celorico da Beira (distrito da Guarda) e Viseu, e uma na residência do principal suspeito. A GNR deteve e identificou oito mulheres brasileiras e cabo-verdianas, com idades entre 22 e 50 anos. Três mulheres foram detidas por permanência ilegal, três foram notificadas para abandonarem o país e duas foram notificadas para comparecerem no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Durante a ação, os militares da GNR também detiveram três homens, com idades entre 35 e 50 anos, um por crime de lenocínio, outro por exercer as funções de segurança privada sem estar autorizado, e um terceiro por posse de arma ilegal.

A GNR, que contou com o apoio da PSP de Viseu, envolveu 25 militares na operação, que também permitiu a apreensão de vários objetos e utensílios utilizados na prática dos crimes. Os detidos vão ser presentes hoje ao tribunal de Celorico da Beira para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.