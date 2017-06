11-06-2017 15:24

Mário Soares homenageado em Belmonte

Foi hoje inaugurada uma exposição fotográfica alusiva à visita de Mário Soares a Belmonte, em 1988, aquando das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. O registo, que foi feito pela objetiva de Mário Tomás, está patente na Sala de Exposições do Ecomuseu do Zêzere e pode ser visitado até 11 de agosto.

Esta exposição tem o sentido de uma peregrinação ao passado, não muito longínquo, salvaguardando a memória do povo do concelho de Belmonte com o envolvimento de todas as freguesias, associações e comunidades.