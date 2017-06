11-06-2017 11:51

Gouveia joga hoje permanência com o Bragança

O Desportivo de Gouveia está na segunda fase do “play-off” de manutenção/descida do Campeonato de Portugal e a primeira mão da eliminatória acontece hoje, num encontro frente ao Bragança – que afastou o Angrense –,na cidade transmontana. O segundo jogo está agendado para dia 18 no Municipal do Farvão. Do resultado destas duas partidas depende a continuidade da equipa do distrito da Guarda no Campeonato de Portugal, já que a manutenção só fica garantida se os comandados de Nicolau Vaqueiro ultrapassarem os bragantinos. Tourizense e Mirandela vão defrontar-se no outro jogo pela permanência.