10-06-2017 15:07

“Oh Meu Deus - Ultra Trail Serra da Estrela” no fim-de-semana

Mais de meio milhar de atletas vão correr a sétima edição do “Oh Meu Deus - Ultra Trail Serra da Estrela” este fim-de-semana em Seia. A prova de resistência realiza-se no concelho pelo quarto ano consecutivo.

Associada oficial do “Run The World” e ITRA, a atividade é organizada pela empresa Horizontes, tendo como promotores o município de Seia e a União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros. Os corredores vindos de 16 países têm à sua espera quatro distâncias pelos trilhos da montanha, sendo a mais exigente uma corrida de 160 quilómetros (com início e final em Seia). Já os atletas mais modestos poderão optar por um circuito de 20 quilómetros.