10-06-2017 14:40

Jornadas da Lã no fim-de-semana

Hoje e amanhã decorrem nas localidades de Corujeira e Trinta (Guarda) as Jornadas da Lã.

No âmbito da atividade vai ser amanhã (meio-dia) lançado o projeto da primeira aldeia de montanha florida, com a presença de António Romano do projeto Eva Dream - Florir Portugal, na Igreja Paroquial de Trinta.

Ao longo dos dias haverá ateliers de lã, visitas ao património industrial têxtil, tasquinhas e animação de rua.