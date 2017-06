08-06-2017 18:22

Trânsito cortado na Avenida do Rio Diz

A Avenida do Rio Diz vai estar amanhã condicionada ao trânsito devido aos trabalhos na curva do Facheiro, impedindo a circulação entre a superfície comercial Continente e a rotunda do Rio Diz.

Como alternativa, a circulação poderá ser feita pela Avenida Cidade de Salamanca, Avenida Cidade de Waterbury, ou VICEG.