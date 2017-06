08-06-2017 18:00

GNR intensifica patrulhamento a partir de amanhã

A GNR intensifica, a partir de amanhã, o patrulhamento rodoviário. A operação “viagem tranquila” vai decorrer até 18 de junho em todo o país e a GNR vai reforçar o patrulhamento nas vias mais críticas face aos fluxos de trânsito previsíveis nos feriados de Santo António (celebrado a 13) e Corpo de Deus (dia 15).

Para a operação vão estar destacados militares dos comandos territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito.

Nesse sentido, os militares vão dar especial atenção ao cumprimento das regras de trânsito, como manobras de ultrapassagem, mudança de direção, posição de marcha, inversão do sentido de marcha, cedência de passagem e distância de segurança, e condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas.

A condução sem habilitação legal, utilização do cinto de segurança e cadeiras para crianças, uso do telemóvel durante a condução e excesso de velocidade são outros dos comportamentos a que os militares vão estar atentos.