08-06-2017 16:38

Requiem de Luís Cipriano tocado na Califórnia a 10 de junho

O “Requiem” composto por Luís Cipriano em memória de Aristides Sousa Mendes vai ser interpretado no sábado, na cidade de San José (Califórnia), no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, pelo Mission Chamber Orchestra & Choir of S. José, sob a direção da maestrina americana Emily Ray.

Com doze andamentos, a obra pretende imortalizar o antigo cônsul português em Bordéus que salvou milhares de judeus durante a ocupação nazi em França. O “Requiem” foi escrito para orquestra sinfónica e coro e foi estreado na Igreja de S. Tiago, na Covilhã, a 20 de outubro de 1998, num recital que contou com a presença de familiares de Aristides Sousa Mendes. Recorde-se que em San José reside uma forte comunidade portuguesa.