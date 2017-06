08-06-2017 15:08

AFACIDASE lança campanha de “crowdfunding” para criar Sala Snoezelen

A AFACIDASE (Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com Dificuldades de Adaptação da Serra da Estrela) lançou uma campanha de “crowdfunding” para instalar uma Sala Snoezelen na instituição.

A iniciativa está a decorrer até às 18 horas de 3 de julho na plataforma “Novo Banco Crowdfunding” (em https://novobancocrowdfunding.ppl.pt/), onde todos podem contribuir com valores a partir de um euro. A Sala Snoezelen permite aplicar terapias de relaxamento e de estimulação multissensorial aos utentes do Centro de Atividades Ocupacionais da AFACIDASE.

«O nosso objetivo é proporcionar aos nossos clientes a maior e melhor variedade de atividades e experiências geradoras de conforto e bem-estar físico, psicológico e social. Neste momento temos ao nosso dispor alguns materiais para realização destas terapias, no entanto não são adequados às necessidades dos nossos clientes», adianta Maria José Garcês, presidente da direção da instituição.