07-06-2017 19:29

João Galamba amanhã na UBI a convite da JS

A JS da Covilhã, em parceria com o Núcleo de Estudantes de Economia da UBI, organizaram amanhã uma aula aberta com o deputado João Galamba.

A iniciativa realiza-se pelas 10 horas, na sala 7.12 da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e tem por tema ''O Crescimento da Economia portuguesa- intervenção jovem no crescimento da economia''.