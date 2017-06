07-06-2017 18:09

Centro de Estudos Jesué Pinharanda Gomes comemora aniversário

O Centro de Estudos Jesué Pinharanda Gomes, no Sabugal, comemora esta sexta-feira o seu quinto aniversário com um encontro subordinado ao tema "Linguagem de Fronteira".

O encontro, a realizar pelas 14h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Sabugal, é aberto à comunidade e conta, entre outras, com intervenções do pensador Jesué Pinharanda Gomes e do investigador Franklim Costa Braga. O programa comemorativo de mais um aniversário do Centro de Estudos Jesué Pinharanda Gomes é promovido pelo município do Sabugal e pelo Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta.