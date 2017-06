07-06-2017 16:34

Mutualista Covilhanense celebra 87 anos com inaugurações

A Associação Mutualista Covilhanense comemora hoje o 87º aniversário com a inauguração da Sala Snoezelen e do gabinete de apoio ao familiar e pessoa com doença de Alzheimer, pelas 17 horas.

Os dois serviços integram o projeto “No Horizonte das Demências", recém-galardoado com os Prémios ao Valor Social. Da cerimónia consta ainda a reabertura de um jardim, cuja requalificação permitiu dotar o espaço de hortas geriátricas e percursos sensoriais. Segundo a Mutualista, o espaço vai passar a designar-se Jardim D. Bárbara, em homenagem a uma utente que cuidou do recinto durante quase cerca de uma década. Atualmente a instituição dá apoio direto a 150 pessoas.