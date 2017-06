07-06-2017 16:02

Sete vinhos premiados no concurso “La Selezione del Sindaco”

Os vinhos produzidos no concelho de Gouveia, integrado na Região Demarcada do Dão, obtiveram sete medalhas, três de ouro e quatro de prata, no concurso internacional de vinhos “La Selezione del Sindaco”.

A distinção máxima foi para o Quinta da Tapada do Barro / Colheita Tinto 2013 (António Silva Viana), para o Experimentum / Rosé 2016 (Madre de Água) e para o Quinta da Espinhosa/ Branco 2015. A medalha de prata foi atribuída ao A Descoberta Colheita Branco 2016 (Casa da Passarela), ao Quinta da Ponte Pedrinha/ Branco 2016 (Maria de Lourdes Osório), ao Abanino Reserva 2013 (Casa da Passarela) e ao Experimentum/ Encruzado 2016 (Madre de Água). Neste concurso só pode participar os produtores cujas vinhas se encontram em territórios dos concelhos que fazem parte da AMPV – Associação dos Municípios Produtores do Vinho, como é o caso do concelho de Gouveia.